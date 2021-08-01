تراند الفن: والدة عمر كمال ترفض غنائه أمام الراقصات.. وهكذا علّق (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 10:19 مساءً - أدمن 47 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة
كتب- عبد الفتاح العجمي
يحل الفنان عمر كمال، ضيفا على برنامج “مع الفارس” مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة “الرشيد” العراقية، مساء يوم الجمعة المقبل.
“الفارس” من جانبه روّج للحلقة بمقطع فيديو عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، نشره اليوم الأحد.
وخلال المقطع يهاتف “الفارس” والدة عمر كمال على الهواء، والتي تخبره برفضها غناء نجلها أمام الراقصات، فيما يرد المطرب: “أنا هقف قدام ربنا لوحدي.. أنا هشيل شيلتي”.
يذكر أن عمر كمال طرح في 8 يونيو الماضي، فيديو كليب “أوعدك” مع النجمة سمية الخشاب، وحقق حتى الآن نحو 12 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.
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