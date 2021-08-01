تراند الفن: بلينكن: إيران وراء الهجوم على ناقلة نفط في بحر عمان

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 10:19 مساءً - واشنطن – (د ب أ)

ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد بالهجوم على ناقلة تجارية ببحر عمان، معربًا عن ثقته في أن إيران هي من نفذت الهجوم.

وقال بلينكن في بيان للخارجية الأمريكية إننا “ننضم إلى شركائنا وحلفائنا في التنديد القوي بالهجوم ضد (مرسر ستريت) وهي سفينة تجارية، كانت تمر بشكل سلمي عبر شمال بحر العرب بالمياه الدولية”.

وقال إنه “وفقًا لمراجعة المعلومات المتوفرة، فإننا على ثقة أن إيران هي من نفذت هذا الهجوم، الذي قتل شخصين أبرياء، باستخدام طائرات مسيرة ملغمة أحادية الاتجاه، وهي قدرات مميتة يتم توظيفها بشكل متزايد في أرجاء المنطقة”.

واعتبر بلينكن الهجوم غير مبرر، قائلاً إنه “لا يوجد تبرير لهذا الهجوم، الذي يتبع نمطًا من الهجمات والأساليب العدوانية الأخرى. هذه الأعمال تهدد حرية الملاحة عبر هذا الممر البحري الحيوي، والشحن والتجارة الدولية، وأرواح أولئك الذين هم على متن الناقلات”.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها “لبحث خطواتنا التالية، ونجري مشاورات مع حكومات بالمنطقة وخارجها بشأن اتخاذ رد مناسب، سيكون قريبًا”.

كانت بريطانيا وإسرائيل قد اتهمتا إيران بتنفيذ الهجوم ، ولكن طهران نفت ذلك.