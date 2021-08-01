تراند الفن: «الزعاق»: مع نهاية أغسطس تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجياً

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 10:19 مساءً - توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تبدأ درجات الحرارة في الهبوط التدريجي مع انتهاء شهر أغسطس الجاري.

وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: إن شهر أغسطس وهو الشهر الثامن من شهور السنة الميلادية ، وأحد السبعة الشهور التي يتكون من 31 يوما، وفيه تشتد الحرارة”.

وأضاف الزعاق: إن شهري يوليو وأغطس من أحر شهور السنة في البلدان العربية، وموجات الحر تموج خلال الستين يوماً، ولم يبق سوى 30 يوم ويبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة تباعا مع مرور الأيام.

وتابع د. خالد الزعاق أن العرب قديما كانوا ينتظرون النصف الثاني من أغسطس حيث يبدأ موسم سهيل وتبدأ الأجوال في الاعتدال مع تراجع درجات الحرارة بشكل تدريجي.

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