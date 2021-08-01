تراند الفن: وزارة الحج السعودية: 20 ألفا دفعة المعتمرين الأولى بعد انقضاء موسم الحج

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 10:19 مساءً - أدمن 53 دقيقة مضت أخبار مصر 12 زيارة
الرياض – (أ ش أ):
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه سيجري استقبال 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، بدءاً من 10 أغسطس الحالي، وسيشكلون أولى دفعات المعتمرين بعد انقضاء موسم الحج للعام الحالي.
وستشمل رحلاتهم زيارة المدينة المنورة، مبينة أن الحجز لأداء العمرة سيجري من خلال تطبيق (اعتمرنا).
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن العمرة من خارج المملكة متاحة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني السعودية، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات المقبلة.
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