تراند الفن: تركيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا و96 وفاة

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 10:19 مساءً - أدمن 34 دقيقة مضت عرب وعالم 9 زيارة
أنقرة – (د ب أ)
سجلت تركيا، اليوم الأحد، 96 وفاة و20 ألفا و890 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كما تم تسجيل شفاء 5 آلاف و539 مرضى، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن وزارة الصحة.
وعلى صعيد اللقاحات، بلغ معدل التطعيم بالجرعة الأولى 11ر66% للبالغين فوق 18 عاما، فيما وصلت نسبة متلقي الجرعة الثانية إلى 16ر44%.
و بلغ إجمالي الجرعات الأولى والثانية والثالثة المقدمة حتى الأحد، 73 مليونا و371 ألفًا و228، وفقا للأناضول.
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