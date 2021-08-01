تراند الفن: تركيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا و96 وفاة

أنقرة – (د ب أ)

سجلت تركيا، اليوم الأحد، 96 وفاة و20 ألفا و890 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما تم تسجيل شفاء 5 آلاف و539 مرضى، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن وزارة الصحة.

وعلى صعيد اللقاحات، بلغ معدل التطعيم بالجرعة الأولى 11ر66% للبالغين فوق 18 عاما، فيما وصلت نسبة متلقي الجرعة الثانية إلى 16ر44%.

و بلغ إجمالي الجرعات الأولى والثانية والثالثة المقدمة حتى الأحد، 73 مليونا و371 ألفًا و228، وفقا للأناضول.