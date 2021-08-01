تراند الفن: تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما في منشأة القناطر 15يومًا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 10:19 مساءً - كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهم بقتل شقيقه داخل مسكنه في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم نشبت بينه وبين شقيقه المجني عليه مشادة كلامية، بسبب إرسال القتيل لابن المتهم البالغ من العمر 6 سنوات، لشراء سجائر له، وهو ما أثار غضب المتهم، الذي أحضر سكين المطبخ، واعتدى على شقيقه المجني عليه، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل جزار داخل مسكنه في قرية تابعة لدائرة المركز، وانتقل العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى مسرح الجريمة، وتم فرض كردون أمني.

أشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن مريض نفسه اعتدى على شقيقه “جزار” بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله في الحال، وتم ضبط المتهم، وسلاح الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة المجني عليه، لكشف ملابسات الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.