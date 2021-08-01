انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور اليوم 2021 بخصومات متميزة لحلول الموسم الدراسي بدءاً من 2 أغسطس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور اليوم لها طابع مميز لأنها بمناسبة حلول الموسم الدراسي الجديد لذلك يوجد العديد من التخفيضات على الأدوات المدرسية الخاصة بالطلاب مثل شنطة المدرسة بمختلف ألوانها وأحجامها وأشكلها وكل أنواع اللانش بوكس وزجاجات مياة صحية للأطفال ويوجد أيضاً خصومات على كل مستلزمات المنزل والأجهزة الكهربائية والملابس والأحذية وكافة مستلزمات غسيل الملابس حيث أن عروض التوفير تبدأ من يوم 2 أغسطس حتى 11 أغسطس 2021 م ويمكن الآن لكل عملاء كارفور ماركت الاستمتاع بخصم 15% للمشتريات من تطبيق كارفور فقط و لطلب العميل الأول من موقع كارفور ماركت “أونلاين” وهذا الخصم بدأ من اليوم وحتي يوم 14 أغسطس وهذا الخصم لمن لديه بطاقات بنك CIB ويمكنك التعرف على أنظمة تقسيط كارفور بكل تفصيل حتى تصبح تجربة الشراء أكثر سهولة.

عروض كارفور اليوم 2021

وتستمر عروض كارفور ماركت ليوم الأثنين 2 أغسطس بخصم 20% على مسحوق غسيل باور ولذلك عند استخدام برنامج ماي كلوب على الموقع الإلكتروني لكارفور ماركت وأيضاً يوجد خصم 20% على تيشرت/ بولو رجالي وهذا العرض متوفر في فروع كارفور فقط.

ويمكن لعملاء كارفور الكرام الاستمتاع بتجربة الشراء الاونلاين من خلال موقع كارفور الإلكتروني ويمكن أيضاً تحميل تطبيق كارفور على Android أو IOS ويمكن أيضاً الاتصال بهم على هذا الرقم 16061 للإجابة على أي استفسارات في مواعيد العمل الرسمية من السبت حتى الأربعاء ” من الساعة 8:30 صباحاً حتى 11 مساءً ” ويومي الخميس والجمعة ” من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل ” وهنا سوف نعرض لحضراتكم كافة العروض الخاصة بالموسم الدراسي.