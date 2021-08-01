شوف عروض بنده اليوم في السعودية وخصومات حصرية من هايبر بنده hyper panda لا تفوتك

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عمر شويل - جدة عروض بنده المميزة في السعودية وتخفيضات هايبر بنده hyper panda في الفترة 28 يوليو 2021 الموافق 18 ذو الحجة إلى الثلاثاء 3 أغسطس 2021 الموافق 24 ذو الحجة، عروض متجددة لا تنتهي يقدمها لنا هايبر بنده من سلع غذائية وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية وملابس ومفروشات وأدوات تجميل والعاب للأطفال. كل ما تحتاجه الاسرة من صغيرة وكبيرة سوف تجدوه فقد في أسواق بنده الموجودة في جميع أنحاء السعودية

عروض بنده اليوم

مقاضيك الشهرية من بنده على الأغذية بالجملة، حيث يعلن هايبر بنده بجميع فروعه داخل المملكة العربية السعودية أفضل الأسعار على جميع أنواع السلع الغذائية المتوفرة في نشرة عروض بنده، وتضم العروض مجموعة متنوعة من خضروات مشكلة جاهزة للطهي، معبئة ومخزنة من شركات تعبئة الموارد الغذائية بأفضل التقنيات المستخدمة، مما يضمن لك جودة المنتجات والمذاق الطبيعي، ومن أفضل العروض:

خضار دارى 400 جرام 3 حبات أصناف مختارة بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 19.50 ريال سعودي.

خضار دارى 400 جرام 2 حبة أصناف مختارة بسعر 4.95 ريال سعودي.

بطاطس للقلي لامب وستون 2.5 كيلو للحبة بسعر 9.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

إذا كنت تبحث عن أفضل عروض الدجاج بمختلف أنواعه، فلا تتردد في الذهاب إلى بنده هايبر ماركت hyper panda؛ لتحصلوا على عروض وخصومات حصرية على الدجاج واللحوم المفروم والعادي، وفي فترة تخفيضات بندة يمكنكم الحصول على أكبر عدد من المنتجات بأقل الأسعار في عروض وخصومات مذهلة، والتي تضم مجموعة كبيرة من المعروضات التي لا غنى عنها على المائدة، ومنها:

لحم غنم أو دجاج مفروم داري 400 جرام 1 ـ 2 بسعر 9.50 ريال سعودي بدلًا من 19 ريال سعودي.

دجاج تكا ماسا لاذن 375 / 400 / 412 جرام للحبة بسعر 16.95 ريال سعودي.

ناجتس دجاج دو 500 / 600 جرام للحبة بسعر 11.95 ريال سعودي.

بنده hyper panda

يعرض هايبر بنده لعملائه أيضًا مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة، وتضم الخصومات مجموعة من الفواكه المحلية والموسمية والفواكه المستوردة من مختلف دول العالم، والتي لا غنى عنها في فصل الصيف لما تتمتع به من قيمة غذائية عالية، تضفي العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان طوال الوقت، ولا نغفل المذاق الشهي المحبب، تتوفر العروض طازجة بشكل يومي وهي متاحة بأقل الأسعار حتى موعد إنتهاء العرض: