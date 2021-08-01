نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الجبارة على الأجهزة المنزلية وخصومات مميزة وهدايا قيمة لا تفوتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا من أقوى التخفيضات التي قد تجدها في المملكة العربية السعودية. فقد تتخطى حجم الخصومات على بعض المنتجات ال 60% من سعر المنتج. فاكسترا صرح كبير للتسوق سواء عبر الإنترنت أو من خلال معارضها المنتشرة في جميع مناحي المملكة. وتعد العروض التي تقدمها الشركة فرصة متميزة لكل عروس مقبلة على الزواج. كما أنها فرصة عظيمة لأي ربة منزل تود شراء أجهزة منزلية جديدة لبيتها أو تقديمها كهدية قيمة للأهل والأحباب. تتنوع الأجهزة المعروضة ما بين مكيفات الهواء, الثلاجات, القلايات وشاشات التلفزيون وغيرها. ونظراً لضخامة العروض المتوفرة نستعرض معكم باقة متنوعة من العروض المتوفرة على بعض الأجهزة. عروض اكسترا على الأجهزة الكهربية ال جي تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي OLED55C1PVB مع خصم بنسبة 59.28%. يمكنك شراء هذا المنتج مقابل 5699 ريال بدلاً من 13999 ريال.

اشتري تلفزيون كلاس برو 58 بوصة فائق الوضوح بنسبة 32.01%. مع هدية مجانية بقيمة 149 ريال، هذا المنتج متوفر ضمن العروض بسعر 1699 ريال بدلاً من 2499 ريال.

تلفزيون ال جي تلفزيون 65 بوصة، فائق الوضوح ذكي خصم بنسبة 37.71%. متوفر الآن بسعر 6099 ريال بدلاً من 3799 ريال. احصل على غسالة توشيبا تعبئة علوية سعة 15 كيلو، إنفيرتر، أبيض/ أسود متاحة بنسبة خصم 39.4% متوفر مقابل 1999 ريال بدلاً من 3299 ريال. كما يمكنك الحصول على هدية بقيمة 250 ريال.

كاندي غسالة تعبئة أمامية، 10 كيلو انفيرتر واي فاي بلوتوث بيضاء اللون بنسبة خصم 50.01%. متاحة للشراء مقابل 1599 ريال بدلاً 3199 ريال. هذا بالإضافة إلى هدية بقيمة 250 ريال. غسالة إل جي تعبئة أمامية، غسيل/ تجفيف، 9 كيلو/ 6كيلو، متوفرة باللون الأبيض. احصل على نسبة 36.67% بسعر 3799 ريال بدلاً من 5999 ريال بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. extra offers اشتري تكييف جداري جنرال الكترك، 27400 وحدة، حار بارد واحصل على نسبة خصم 36.17%. مقابل 2999 ريال بدلاً من 4699 ريال. بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

جنرال الكترك، مكيف شباك 17600 وحدة تبريد، بارد، روتاري بنسبة خصم 30.57% بالإضافة إلى ما توفره لك اكسترا من هدايا مجانية قيمتها 250 ريال. وبذلك يكون مبلغ التوفير 550 ريال حيث يتم عرض هذا المكيف مقابل 1249 ريال بدلاً من 1799 ريال سعودي.

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