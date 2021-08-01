تراند الفن: الكويت: نثق في القيادة التونسية على تجاوز الظروف الاستثنائية

وكالات:

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ثقتها في القيادة التونسية على تجاوز “الظروف الاستثنائية” التي تمر بها.

ودعت الخارجية الكويتية، حسبما نقلت عنها فضائية العربية، إلى “دعم تونس ومساندتها بمواجهة تحدياتها وخصوصا الصحية”.

وكان الرئيس التونسي، أعلن الأحد الماضي، “إجراءات استثنائية”، بتجميد عمل البرلمان لمدة شهر، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.