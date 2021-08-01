تراند الفن: الكويت: نثق في القيادة التونسية على تجاوز الظروف الاستثنائية

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 09:17 مساءً - أدمن 31 دقيقة مضت عرب وعالم 16 زيارة
وكالات:
أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ثقتها في القيادة التونسية على تجاوز “الظروف الاستثنائية” التي تمر بها.
ودعت الخارجية الكويتية، حسبما نقلت عنها فضائية العربية، إلى “دعم تونس ومساندتها بمواجهة تحدياتها وخصوصا الصحية”.
وكان الرئيس التونسي، أعلن الأحد الماضي، “إجراءات استثنائية”، بتجميد عمل البرلمان لمدة شهر، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.