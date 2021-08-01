تراند الفن: القوى العاملة: تعيين 481 شابًا في سوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 09:17 مساءً - كتب– أسامة علي:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 481 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأضاف “سعفان” أن المديرية قامت بتنفيذ 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج وطهطا والكوثر ، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهى : اللغة الإنجليزية ، و الطاقة الشمسية ، وصيانة الحاسب الآلي ، وتصميم الجرافيك ، استفاد منها 106 متدرباً.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 441 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر، وعمل 6 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد 4 ندوات مفاوضة جماعية مجمعة ، و5 ندوات زيادة الإنتاج، وندوة توعية بأضرار السموم البيضاء، فضلاً عن عقد 5 ندوات في مجال المرأة والطفل والسكان حضرها 59 عاملًا وعاملة.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد، مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، أنه تم صرف 213 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ83 عاملًا منهم، 48 منحة مولود بإجمالي 99 ألف جنيه، 18 ألف جنيه لـ6 عمال منحة زواج، و50 ألف جنيه منح وفاة لاسرة 5 عمال متوفيين ، و 23 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 46 ألف جنيه.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 127 ألفًا و578 جنيهًا، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى، ومصاريف علاج لـ896 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أن المديرية استخرجت 567 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 8 شكاوى، تم تسوية 5 شكاوى منها، وإحالة 2 شكوى للقضاء، وتبقى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 199 منشأة، وإعادة التفتيش على 323 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 76 محضرًا، فضلًا عن بحث 14 شكوى ومنح 5 تراخيص.

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