تراند الفن: مختص يوضح آلية وشروط دخول المملكة بغرض السياحة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 09:17 مساءً - أوضح المختص في السياحة ، “عبدالله الرشيد” ، آلية وشروط دخول السياح إلى المملكة .

وأكد في مقابلة مع قناة “الإخبارية”، أنه عقب جائحة فيروس كورونا اشترطت المملكة تقديم شهادة ” فحص كورونا”، وتقديم شهادة لقاح مكتمل الجرعات أي حصول الشخص على جرعتين.

وأشار إلى أن وزارة السياحة أعلنت عن موقعها الإلكتروني لتقديم الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على التأشيرة لمدة 90 يوماً ، ودخول المملكة بغرض السياحة.

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