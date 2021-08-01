تراند الفن: أفغانستان: إلغاء جميع رحلات مطار قندهار الجوية عقب هجوم صاروخي

كابول – (أ ش أ):

أعلن مسؤول أفغاني اليوم الأحد إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطار قندهار وإليه عقب هجوم صاروخي وقع ليلا.

ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية عن مدير المطار مسعود أحمد بشتون قوله “إنه مع استمرار أعمال الإصلاح، من المقرر إعادة فتح المطار في وقت لاحق اليوم”.

وأضاف أن ثلاثة صواريخ على الأقل سقطت على المطار الرئيسي في قندهار في ساعة متأخرة من ليل السبت، وتابع قائلا: “الليلة الماضية أطلقت ثلاثة صواريخ على المطار وسقط اثنان منها على المدرج وبناء عليه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية”.

وفي كابول، تحقق مسؤول في هيئة الطيران المدني من الضربة الصاروخية التي جاءت وسط تصاعد أعمال عنف طالبان في جميع أنحاء البلاد، وتعرض مكتب الأمم المتحدة في إقليم هيرات الغربي لإطلاق نار أمس الأول، مما أسفر عن مقتل حارس أفغاني، الحادثة التي أثارت انتقادات شديدة.