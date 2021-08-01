تراند الفن: تتخطى 100 ألف في الليلة.. مصايف للأغنياء فقط

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 09:17 مساءً - كتبت- هند خليفة

يحرص البعض على الاستمتاع بعطلة صيفيه مميزة، ويختار الإقامة خلالها بأفضل وأفخم الفنادق والشاليهات، للاستمتاع بالخدمات المقدمة فيها والأنشطة الترفيهية المختلفة، فضلًا عن الاستمتاع بالأجواء اللطيفة والمناظر الخلابة.

ويستعرض لكم “مصراوي” أغلي أسعار الفنادق والشاليهات بالمصايف المختلفة لقضاء ليلة واحدة، وفقًا لموقع حجز الفنادق booking

-منتجع قيصر باي بـ”مرسى مطروح”

يقع منتجع قيصر باي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في مرسى مطروح، ويوفر 5 مسابح داخلية وخارجية، ومسبح للأطفال، وحوض استحمام ساخن، بالإضافة إلى ملاعب كبيرة ومطاعم وسبا كبير، كما تتوفر أيضًا أنشطة الرياضات المائية.

تتميز الغرف الأنيقة بديكور على طراز الريفييرا، مع ألوان الباستيل الهادئة، وتتميز بعض الغرف بشرفة مع إطلالة على البحر.

ويوفر المنتجع العديد من خيارات تناول الطعام، بما في ذلك مطعم للمأكولات البحرية ومطعم بوفيه مفتوح لتناول الطعام طوال اليوم مع محطات طهي حية وبار، ويمكن للضيوف الصغار الاستمتاع بنادي الأطفال وملعب، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة الحمام التقليدي وعلاجات المساج والساونا في السبا مقابل تكلفة إضافية، ويبلغ سعر الإقامة في الليلة الواحدة بالجناح الملكي مائة وعشرة ألف جنيه، بينما سعر الإقامة في الغرف المزدوجة 12 ألف جنيه.

-فندق The G Hotel بالعلمين

يقع The G Hotel في العلمين على بعد 40 كم من بورتو مارينا ويوفر مكان إقامة مع مطعم ومواقف مجانية للسيارات وبار ومنطقة شاطئ خاص، كما يضم مكان الإقامة نادي للأطفال، ويوفر للضيوف مسبح في الهواء الطلق.

جميع الوحدات مجهزة بتكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وغلاية ودش ومجفف شعر وخزانة ملابس، كما تضم الغرف في الفندق حمامًا خاصًا، كما توفر للضيوف خدمة الواي فاي المجانية.

ويبلغ سعر الإقامة في الليلة الواحده شاملة سعر الإفطار، 25 ألف جنيه.

-منتجع ريكسوس أكوافنتشر شرم الشيخ

يقع هذا المنتجع المصنف 5 نجوم بمواجهة البحر بين أشجار النخيل في مدينة شرم الشيخ، كما يتميز بشاطئ خاص ومنتزه مائي، ويوفر نظام الإقامة الشاملة كلياً ألترا، فيما يوفر 8 مسابح بما في ذلك مسبح داخلي واحد ومطعم بوفيه واحد و9 مطاعم ذات قائمة مأكولات و11 بار.

توفر جميع الغرف شرفة أو تراساً مع إطلالة على المسبح أو الحديقة، فيما تضم كل غرفة تلفزيوناً بشاشة مسطحة وصندوق ودائع آمن وميني بار يتم إعادة تعبئته بشكل يومي مجاناً، فيما يشمل الحمّام حوض استحمام ودشاً ونعالاً.

يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة تناول المأكولات التركية ومنطقة الشرق الأقصى والمأكولات البحرية والبرازيلية والإيطالية بالمطاعم .

فيما يقدم سبا Rixos مجموعة واسعة من خيارات الاسترخاء، التي تشمل جلسات مساج الجسم بالكامل وعلاجات الوجه وحمّام تركي وغرفة بخار وصالون للعلاج ومركز تجميل وسبا للسيدات، كما يوفر مركزاً عصرياً مجهزاً بمعدات اللياقة البدنية الحديثة.

يشمل المنتجع ملعباً للتنس، فيما تضم المرافق الأخرى المتوفرة في مكان الإقامة نادٍ ليلي، كما يمكن الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة في الموقع أو في المناطق المجاورة، بما في ذلك الغوص والغطس وكرة القدم على الشاطئ.

ويبلغ سعر الإقامة في الليلة الواحده بالمنتجع مبلغ 15 ألف جنيه.

-فندق جولد أوسيان بالساحل الشمالي

يطل فندق أوسيان مارينا المصنف 5 نجوم على بحيرة مارينا في العلمين ويوفر مكان إقامة فاخر مع إطلالة على البحيرة، كما يقع في أحد أفضل الشواطئ الرملية البيضاء النقية الواقعة على الساحل الشمالي في مصر

تتميز جميع الأجنحة بمفروشات أنيقة وأعمال فنية، وتوفر إمكانية الدخول الخاص إلى البحيرة وتكييف هواء وتلفزيون وتراس وحوض استحمام ساخن ومطبخ صغير وثلاجة وميكروويف ومنطقة لتناول الطعام، إضافة إلى أثاث خارجي وغرف نوم وغرف معيشة وحمّام داخلي.

كما تحتوي بعض الأجنحة على أرضية زجاجية فوق بحيرة مارينا للاستمتاع بمشاهدة الأسماك ومياه البحيرة الصافية، فيما تتميز بعض الأجنحة الخاصة بأرضية زجاجية بالإضافة إلى مسبح خاص مع إطلالة بانورامية على بحيرة مارينا.

يضم الفندق مطعماً ومقهى خارجياً يتميز بإطلالة مذهلة على البحيرة، كما يشمل أيضاً منطقة للأطفال للضيوف الصغار، إضافة إلى مطعم يقدم المأكولات المختلفة والإفطار في الغرفة والغداء والعشاء.

ويبلغ سعر الإقامة بالليلة الوحدة فيه مبلغ 9000 جنيه في الغرفة المزدوجة.

فيلا Goo Admin Villa ElGouna

يقع Goo Reforment Villa Elgouna في الغردقة، ويوفر أماكن إقامة مع مسبح خاص. يقع مكان الإقامة على بعد 25 كم من نيو مارينا، ويضم تراس ومواقف مجانية للسيارات.

تحتوي الفيلا على تلفزيون بشاشة مسطحة و4 غرف نوم. يحتوي مكان الإقامة المكيف على مطبخ، وتقع جزيرة الجفتون على بعد 27 كم من الفيلا، ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 26 كم منه.

سعر الفيلا في الليلة 19275 جنيها.

فيلا Sharm villa

توفر فيلا شرم مكان إقامة في شرم الشيخ على بعد 7 كم من خليج نعمة وعلى بعد 10 كم من محمية رأس محمد الوطنية وتتميز بتراس، ويتميز مكان الإقامة بإطلالات على الحديقة ويقع على بعد 15 كم من سوهو سكوير شرم الشيخ وعلى بعد 100 م من السوق القديم.

تحتوي هذه الفيلا على تلفزيون بشاشة مسطحة وتكييف وغرفة معيشة، وتتوفر مواقف خاصة مجانية للسيارات في الفيلا.

يقع الميركاتو مول على بعد 1.5 كم من فيلا شرم، ويعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 16 كم منه.

سعر الإقامة في الليلة 14135 جنيها.

العين السخنة

شقة فندقية بنت هاوس بورتو السخنة

تقع الشقة الفندقية بنت هاوس بورتو السخنة في العين السخنة بمنطقة محافظة السويس، وهي مكان إقامة يتميز بمواقف خاصة للسيارات مجاناً وإمكانية استخدام حوض استحمام ساخن.

توفر جميع الوحدات المكيّفة حمّاماً خاصاً وغرفة معيشة وتلفزيوناً بشاشة مسطحة ومطبخاً مجهزاً بالكامل وشرفة.

تشمل هذه الشقق الفندقية تراساً.

تقع الشقة الفندقية بنت هاوس بورتو السخنة على بعد 38 كم من رأس سدر.

سعر الإقامة في الليلة 42834 جنيها.