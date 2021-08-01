تراند الفن: أمير الرياض بالنيابة: التحصين شرط لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 09:17 مساءً - أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة على القطاعات في المنطقة كافة ضرورة متابعة الالتزام بشرط التحصين المعتمد من وزارة الصحة من خلال تطبيق توكلنا للتأكد من حالة التحصين عند الدخول للأنشطة (الاقتصادية ، والتجارية ، والثقافية ، والترفيهية ، والرياضية ، والثقافية ، والعلمية ، والاجتماعية)، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، وعند استخدام وسائل النقل العامة.

وشدد سموه على القطاعات كافة بأهمية متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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