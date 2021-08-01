تراند الفن: وكيل رينو يعلن عن أسعار سانديرو ستيب واي موديل 2022 بمصر.. صور

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 09:17 مساءً - كتب – أيمن صبري:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكلاء علامة رينو الفرنسية في مصر، عن أسعار موديل 2022 من أيقونتها سانديرو ستيب واي هاتشباك في السوق المحلي.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية، تتوفر رينو ستيب واي 2022 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 249.000 جنيه. وهو نفس سعر موديل 2021.

تقدم رينو ستيب واي لعملاء السوق المصري بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، متصل وينقل حركته للمحاور الأمامية ناقل حركة أوتوماتيك NAG.

وبفضل محركها تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 12.3 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

يبلغ طول رينو ستيب واي الكلي 4.089 ملم، وعرضها 1.994 ملم، وارتفاعها 1.615 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 155 ملم، ومساحة التخزين الخلفية “الشنطة” 320 لترًا مكعبًا، وتقف على جنوط جديد قياس 16 بوصة (205/55).

السيارة مزودة بشبكة أمامية مطعمة بالكروم وإكصدامات أمامية وخلفية بلون السيارة ومرايا الرؤية الجانبية مطليه باللون الفضي، كما يتوفر بها مصابيح LED للإضاءة النهارية المستمرة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية.

تمتلك ستيب واي 2022 مجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، والوسائد هوائية أمامية، وحساسات ركن خلفية، ونظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال.

وزودت ستيب واي بعدد من وسائل المساعدة، يذكر منها حساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية، وعجلة قيادة آلية المؤازرة، ونظام مثبت و محدد للسرعة، وشاشة تحكم قياس 7 بوصة بنظام Media Nav مع نظام ملاحة ومعلومات عن السيارة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

على مستوى الراحة والرفاهية تمتلك سيارة رينو الجديدة تكييف هواء يدوي، ومرايا الرؤية الجانبية قابلة للتعديل كهربائيًا، وشاشة مرآة للهاتف تعمل مع نظام أندرويد و أبل، ومقاعد قماش ذو نقشة رياضية، وعجلة قيادة مكسوة جلد وغيرها.