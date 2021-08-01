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تراند الفن: رأس السنة الهجرية| تعرف على الإجازات الرسمية في شهر أغسطس

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 09:17 مساءً - أدمن ‏20 دقيقة مضت أخبار مصر 16 زيارة

(مصراوي):

تصدر البحث عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية، محركات البحث عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في شهر أغسطس الذي بدأ اليوم الأحد.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس الجاري 2021، هو يوم إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة الاثنين، ليوم الخميس التالي، تنفيذًا لقرار الحكومة، بترحيل أيام الإجازات الواقعة في منتصف الأسبوع لأيام الخميس، لكي تكون الإجازة متصلة بالجمعة والسبت، يومي الإجازة الرسمية في كل أسبوع.

واستثنى القرار إجازات عيدي الفطر والأضحى والميلاد المجيد.​

جدول إجازات 2021

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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