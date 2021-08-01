تراند الفن: رئيس أفغانستان يتهم طالبان بعدم أخذ محادثات السلام على محمل الجد

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 09:17 مساءً - أدمن 60 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة
كابول – (أ ش أ):
اتهم الرئيس الأفغاني أشرف غاني حركة طالبان بعدم أخذ محادثات السلام على محمل الجد.
جاء ذلك في تصريحات لغاني، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، خلال اجتماع وزاري خاص في القصر الرئاسي اليوم الأحد.
وأضاف الرئيس الأفغاني أن طالبان تغيرت بشكل سلبي، متهما إياها بأنها باتت أكثر قسوة بل وأكثر وحشية منذ 24 عامًا، قائلا إن الحركة لا تنوي السلام.
وطلب غاني من وزارة الدفاع تحديد الأولويات الاستراتيجية، لأن القوة الأمنية لا يمكن أن تتواجد في عدة مناطق في وقت واحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.