تراند الفن: رئيس أفغانستان يتهم طالبان بعدم أخذ محادثات السلام على محمل الجد

كابول – (أ ش أ):

اتهم الرئيس الأفغاني أشرف غاني حركة طالبان بعدم أخذ محادثات السلام على محمل الجد.

جاء ذلك في تصريحات لغاني، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، خلال اجتماع وزاري خاص في القصر الرئاسي اليوم الأحد.

وأضاف الرئيس الأفغاني أن طالبان تغيرت بشكل سلبي، متهما إياها بأنها باتت أكثر قسوة بل وأكثر وحشية منذ 24 عامًا، قائلا إن الحركة لا تنوي السلام.

وطلب غاني من وزارة الدفاع تحديد الأولويات الاستراتيجية، لأن القوة الأمنية لا يمكن أن تتواجد في عدة مناطق في وقت واحد.