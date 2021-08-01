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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوال والساعات والشاشات واللاب توب تصل ل 55% لفترة محدودة في المقال التالي
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عروض جرير الاسبوعية أقوى التخفيضات شهر أغسطس تصل ل 60%
عروض جرير
تقدم خصومات مكتبة جرير على أجهزة الكمبيوتر المحمول وتشتهر بتخفيضات أسعار غير متوقعة تصل إلى 40٪، وتشمل خصومات جرير عددًا كبيرًا من المنتجات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الآيباد والأجهزة اللوحية من مكتبات جرير وتقدم لعملائها الكرام عددًا من الخدمات بما في ذلك خدمة ما بعد البيع مثل التسليم والصيانة والتركيب.
تخفيضات جرير السعودية
- تنزيلات جرير على Apple Watch Series 6 44, GPS, Product (Red) Aluminum Case/Product (Red) Sport Band، بسعر 1549 ريال سعودي بدلاً من 1969 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير Apple Watch Series 6 40, GPS, Product (Red) Aluminum Case/Product (Red) Sport Band، بسعر 1449 ريال سعودي بدلاً من 1849 ريال سعودي.
- Huawei Watch GT 2 Pro 46, GPS, Night Black Titanium Case/Black Fluoroelastomer Strap، بسعر 899 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي.
- Lenovo Legion 5 15IMH05 Gaming Laptop، 15.6 “، 10th Generation Intel Core i7-10750H NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (4 GB)، 1 TB HDD + 256 GB SSD M.2، السعر 4999 ريال سعودي بدلا من 5999 ريال سعودي.
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 كمبيوتر محمول للألعاب، 15.6 بوصة، Intel Core i5-10300 H (الجيل العاشر)، NVIDIA GeForce GTX 1650 4 جيجابايت، 512 جيجابايت NVMe M.2 SSD، بسعر 3199 ريال سعودي بدلاً من 3849 ريال سعودي.
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