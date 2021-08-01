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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات في بداية هر أغسطس غير مسبوقة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنزيلات اكسترا الأسبوعية، نقدم لكم خصومات سعودية إضافية حتى يوم السبت 28 ذو الحجة 1442 هـ الموافق 7 أغسطس 2021 م، نقدم أفضل العروض على شاشات التلفزيون المختلفة بأقل سعر على شاشات التلفزيون المختلفة، خصومات إضافية في المملكة العربية السعودية حتى يوم السبت 8 يوليو 2021، التخفيضات السعودية تشمل فقط خصومات على الأجهزة المنزلية تابعنا للحصول على آخر الأخبار.
عروض اكسترا الأسبوعية أقوي العروض والخصومات لهذا الشهر
تنزيلات اكسترا الأسبوعية
خصومات إضافية نظرًا لوجود العديد من الخصومات على الهواتف الذكية ، فهذا أحد المحتويات الرئيسية التي يبحث عنها جميع العملاء باستمرار في فروع إكسترا، والعودة إلى إكسترا في جميع الفروع لتسهيل عمليات الشراء وتوفير إمكانية السداد بالتقسيط حسب الوسائل المالية، يسمح لك بالتقسيط بالشراء لبضعة أشهر ودفع وديعة صغيرة جدًا حسب أقساط المنتج.
خصومات اكسترا الشهرية
عروض اكسترا على أجهزة المطبخ
- تخفيضات اكسترا اليوم بلاك اند ديكر طباخة أرز، بخصم 33.49٪ بسعر 138 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليومية إل جي مايكروويف، 56 لتر، سمارت انفيرتر، تنظيف سهل، خصم 40٪ بسعر 899 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا الأسبوعية براون، غلاية مياه بقوة 3000 واط، سعة 1,7 لتر، ابيض، خصم 13٪ بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الشهرية فيليبس، مقلاة بدون زيت، 1.4 كيلو، أسود / نحاسي، خصم 40.26٪ بسعر 979 ريال سعودي بدلاً من 1639 ريال سعودي.
تنزيلات اكسترا الأسبوعية
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية نسكافيه مينى مى دولشي جوستو, اسود، خصم 31٪ بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 579 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الشهرية تيفال، شواية، للطبخ والشواء، 2000 واط، 6 برامج طبخ، رمادي، خصم 25٪ بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا اليوم فيليبس خلاط يدوي، 800 واط، إستيل/ أسود، خصم 21.61٪ بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 509 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الشهرية فيليبس خلاط، 700 واط، 1.5 لتر، أبيض / بنفسجي، خصم 20٪ بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال سعودي.
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