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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال جميع الأنواع تصل ل 60% ألحق التخفيضات في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية في أغسطس 2021 تقدم مكتبة جرير أقوى العروض على الأجهزة الإلكترونية الحديثة وشاشات التليفزيون والموبايلات التي يمكن الاستفادة منها بأعلى الخصومات، فالكثيرين في المملكة العربية السعودية يرغبون الحصول على أفضل أنواع الجوالات الحديثة بأقل سعر ويمكنهم الآن الحصول عليها عن طريق زيارة مكتبة جرير.
عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% عروض أغسطس الجبارة
عروض جرير السعودية
أقوى خصومات مكتبة جرير السعودية يمكن للجميع من الآن الحصول على أقوى عروض مكتبة جرير الذي سوف توفر لكم الكثير من المال الذي يتم هدره في شراء الأجهزة من أماكن أخرى ومنها ما يلي:
- عروض جرير الأسبوعية جهاز كمبيوتر لوحي هواوي 12.6 مات برو بسعة تخزين 256 جيجا بايت واي فاي بسعر شامل الضريبة 3599 ريال سعودي مرفق معه هدايا تصل قيمتها إلى 1867 ريال سعودي.
- خصومات جرير شاشة تليفزيون ال جي 65 بوصة ليد باللون الأسود بسعر أيضاً شامل الضريبة ويكون بسعر مميز 7999 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال معه هدايا مجانية قيمتها 10000 ريال سعودي استمتع بخصم 56% واحصل على المنتج.
- تخفيضات جرير سماعة أذن خارجية هواوي فري بيز 4 لاسلكية بلوتوث ببها ميكروفون مدمج بسعر شامل الضريبة 629 ريال سعودي شامل الضريبة وهدايا قيمة 472.97 ريال سعودي.
تخفيضات مكتبة جرير
جرير دائماً يكون واحد من أهم الأسواق الإلكترونية التي تعمل على تقديم الكثير من العروض الذي يحتاج لها العملاء بصورة مستمرة ومنها الآتي:
- تنزيلات جرير اليوم على شاشة سكاي وورث 75 بوصة بدقة الاتش دي ليد مقدمة من جرير بسعر 3999 ريال سعودي شاملة الضريبة بدلاً من 6499 ريال سعودي استفيد معنا بالخصم 38% 2500 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم كمبيوتر محمول ايسر سويفت بورش 14 بوصة الجيل الحادي عشر بسعر 5999 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 9999 ريال سعودي وفر معنا 4000 ريال.
- جهاز موبايل سامسونج جالكسي اس 21 الترا بسعة 256 جيجا بايت باللون الفضي فانتوم الجيل الخامس بسعر 4699 ريال بدلاً من 5399 ريال.
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