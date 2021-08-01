نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت القوية اليوم على أحدث أجهزة الهواتف والأيفون واللابتوب بأسعار لا تفوت lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر الماركت اليوم تقدم أقوى وأفضل الماركات العالمية على مختلف الأجهزة الحديثة. كما تعودنا من هايبر لولو على تقديم أفضل الأسعار المذهلة في متاجرها. فهذه المرة تقدم عروض على أحدث الصيحات وأجدد الانطلاقات في عالم التكنولوجيا فهي تعرض لنا مجموعة هائلة من الهواتف الذكية التي انطلقت حديثا مثل منتجات شركة أوبو وأبل بأسعار لا تفوت سارع قبل انتهاء العرض. أقوى عروض لولو هايبر ماركت على أحدث أجهزة الهواتف والأيفون تقدم لولو خصومات قوية جداً على أسعار الهواتف الذكية وكذلك أخر الصيحات في عالم الأيفون اليوم في متاجرها. أقوى خصم 1000 ريال سعودي على هاتف سامسونج جالاكسي إس 21 الترا ، الجوال من الجيل الخامس. مساحة الذاكرة الداخلية 512، أما الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت رام. الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، وقوة وشدة البطارية 5000 ملي أمبير. بسعر 4899 ريال بدلاً من 5899 ريال سعودي.

إطلاق جديد وصل حديثاً هاتف أوبو رينو 5 برو من الجيل الخامس. بمساحة داخلية 256 جيجابايت، ومساحة عشوائية 12 جيجابايت، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 10. كما أن مقاس الشاشة 6.67 بوصة، وقوة البطارية 5000 ملي أمبير. بسعر 2799 ريال سعودي.

وصل حديثاً إطلاق جديد من هواتف أوبو هو أوبو أيه 74 من الجيل الرابع، بشاشة مقاسها 6.43 بوصة، بشبكة 4G. كما أنه يمتلك مساحة داخلية 128 جيجابايت، ومساحة الذاكرة العشوائية هي 6 جيجابايت رام، وبطارية شدتها 5000 ملي أمبير. بسعر 999 ريال سعودي.

احصل على خصم 700 ريال سعودي على ابل ايفون 12 برو ماكس، بشاشة مقاس 6.7 بوصة. كما أن نظام التشغبل للأيفون هو IOS 14.4، ومساحة التخزين الداخلي 128 جيجابايت، والمساحة العشوائية 6 جيجابايت رام. وبطارية بشدة 3687 ملي أمبير، بسعر 4999 ريال بدلاً من 5699 ريال سعودي.

كما أنتجت شركة أبل جهاز أيفون جديد وهو أيفون 13 ماكس برو بمواصفات عالية، وبطارية مذهلة في الانتظار هذا الشهر قريبا في الأسواق. أفضل وأقوى خصومات لولو على أجهزة اللابتوب والتابلت نقدم لعشاق الألعاب وكذلك عشاق التكنولوجيا الحديثة أفض الأسعار والخصومات على أجهزة اللابتوب الرائعة والتابلت. احصل على خصم 100 ريال على جهاز لابتوب ديل نوت بوك، بمعالج كور أي 3، ومقاس الشاشة 14 بوصة، ونظام التشغيل أبونتو. كما أن مساحة قرص التخزين هي 1 تيرا بايت، ومساحة الذاكرة العشوائية هي 9 جيجا بايت رام. بسعر 1599 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي.

خصم 200 ريال على لابتوب هواوي مات بوك 13، معالج التشغيل هو انتل كور أي 7، وشاشة بحجم 13 بوصة، ونظام التغيل هو ويندوز 10. أما مساحة الذكرة الداخلية أو قرص التخزين 512 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية هي 16 جيجابايت رام. بسعر 4799 ريال بدلاً من 4999 ريال سعودي.

احصل على خصم 100 ريال على جهاز لينوفو تاب، بشاشة حجمها 8 بوصة، بشبكة 4G التي تعمل على سرعة الجهاز. ومساحة الذاكرة الداخلية 12 جيجابايت، والعشوائية هي 2 جيجابايت رام. بسعر 499 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت القوية اليوم على أحدث أجهزة الهواتف والأيفون واللابتوب بأسعار لا تفوت lulu على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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