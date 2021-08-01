نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض من هايبر بنده في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم هايبر بنده في المملكة العربية السعودية بتقديم أقوى العروض والتخفيضات على جميع الاحتياجات الأساسية التي تخص المنزل من لحوم ومنتجات غذائية عالية الجودة، كما يقوم أيضاً بعمل عروض وتخفيضات على جميع الاحتياجات بشكل أسبوعي على منتجاته مثل الأدوات الكهربائية ومستلزمات الأطفال وأدوات النظافة إلخ، ويعد هايبر بنده أحد أكبر المتاجر الموجودة في المملكة العربية السعودية والذي يتسم بأعلى معايير الجودة العالية، كما أن هايبر بنده يقوم بتقديم منتجاته من خلال عروضه الذي يقوم بطرحها عبر شبكات التواصل الاجتماعي في كل أسبوع، ويقوم هايبر بنده هذا الأسبوع بعمل عروض على المجمدات ومستلزمات المطبخ، وتكون هذه العروض سارية من الأربعاء الموافق 18 ذو الحجة إلى الثلاثاء 24 ذو الحجه1442ه‍ أو حتى نفاذ الكمية ويمكنك الحصول على أغراضك بفارق عشرة أضعاف إذا وجدتها أرخص. أقوى عروض هايبر بنده عروض بنده على المنتجات الغذائية أيضا احصل على لحم بقري برازيلي مفروم قليل الشحم بسعر 23.95 ريال سعودي للكيلو بدلا من 38.95 ريال سعودي.

اشتري قطع دجاج متنوعة بتاريخ اليوم بوزن 910 جرام وبسعر 10.25 ريال سعودي فقط بدلاً من 14.50 ريال سعودي.

قم بالحصول على جمبري بحري مزرعة بسعر 19.95 للكيلو بدلاً من31.95 ريال سعودي.

مكعبات من لحم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر25.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

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احصل على فيليه صدور الدجاج فقيه بوزن 500 جرام وبسعر 16.95 ريال سعودي فقط الحبة بدلاً من 20.75 ريال سعودي.

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يمكنك شراء معطر جو فريشماتيك بسعر 44.95 ريال بدلاً من69.95 ريال سعودي.

اشتري ورق مطبخ أونو 10+2 رول 14.95 ريال بدلاً من 26.25 ريال سعودي.

في النهاية قم بالحصول على لوشن للجسم من نيفيا بسعة 625 مل وبسعر 14.95 ريال سعودي للحبه بدلا من 35.95 ريال سعودي.

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