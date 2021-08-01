تراند الفن: وزير بريطاني: نجحنا في إعطاء 85 مليون جرعة من لقاح كورونا في أقل من 8 أشهر

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 08:15 مساءً - أدمن 42 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
لندن – (أ ش أ):
أشاد وزير التطعيم البريطاني نديم زهاوي، بالجهود المبذولة لاستكمال عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعدما تجاوز عدد الجرعات التي تم توزيعها في المملكة المتحدة 85 مليون جرعة.
وقال زهاوي – في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” ونقلتها شبكة “سكاي نيوز” البريطانية اليوم الأحد ” تم إعطاء أكثر من 85 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة في أقل من ثمانية أشهر، وهو إنجاز رائع”.
وأضاف ” شكرا لأبطال هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمتطوعين وموظفي الخدمة المدنية على عملكم الدؤوب”.
يشار إلى أن عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا بلغ 46 مليونا و851 ألفا و145 شخصا، فيما بلغ عدد من حصلوا على الجرعة الثانية 38 مليونا و345 ألفا و841 شخصا، ليبلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها حتى الآن 85 مليونا و196 ألفا و986 جرعة.
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