تراند الفن: “مصر العليا للكهرباء”: وقف شحن العدادات مسبوقة الدفع في 4 محافظات

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 08:15 مساءً - أدمن 32 دقيقة مضت أخبار مصر 16 زيارة
كتب- أسامة علي:
أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بنطاق محافظات (أسون / الأقصر/ قنا / سوهاج) توقف برنامج شحن العدادات مسبوقة الدفع، مساء اليوم الأحد، لمدة 4 ساعات.
وقالت شركة مصر العليا، عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك” سيتم وقف شحن العدادات مسبوقة الدفع، سواء من مراكز الشحن أو منافذ الدفع الإلكتروني (فوري & إي فاينانس)، اليوم الأحد الموافق أول أغسطس، الساعة العاشرة مساء ولمدة 4 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة.
وطالبت الشركة، المشتركين اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل هذه الفترة، موجهة اعتذارًا عن أي إزعاج للمشتركين.
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