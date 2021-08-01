تراند الفن: بريطانيا تندد بالهجوم على ناقلة نفط ببحر عمان وتعتبره متعمدًا من إيران

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 08:15 مساءً - لندن – (د ب أ)

قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب في بيان اليوم الأحد إن “بريطانيا تدين الهجوم غير القانوني والمتبلد المشاعر الذي استهدف ناقلة تجارية قبالة سواحل عمان، وأسفر عن مقتل بريطاني وروماني”.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن راب قوله إن بريطانيا تعتقد أن “هذا الهجوم كان متعمدا ومستهدفا، من قبل إيران، وأنه انتهاك واضح للقانون الدولي”.

وأضاف أن “تقييمات بريطانيا خلصت إلى أن من المرجح للغاية أن تكون إيران قد هاجمت “إم في مرسر ستريت” في المياه الدولية قبالة عمان في 29 يوليو باستخدام واحدة أو أكثر من الطائرات المسيرة”.

وخلص إلى القول إنه “يجب على إيران وضع نهاية لمثل هذه الهجمات، ويجب السماح للناقلات بالإبحار بحرية وفقا للقانون الدولي. وبريطانيا تعمل مع شركائنا الدوليين بشأن رد مشترك على هذا الهجوم غير المقبول”.

كان اسرائيل قد اتهمت إيران بأنها وراء الهجوم على الناقلة ، غير أن طهران نفت ذلك .