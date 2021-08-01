تراند الفن: مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة وجود عروض احتراف للشناوي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 08:15 مساءً - كتب – محرر مصراوي:

نفى مصدر بالأهلي وصول عروض رسمية أو ودية لمحمد الشناوي حارس مرمي الفريق، والمنتخب المصري الأول خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد التألق الذي ظهر به في الفترة الأخيرة وخصوصًا أولمبياد طوكيو 2020.

وتألق الشناوي بصورة لافته للنظر خلال الموسمين الأخيرين حيث كان صاحب بصمة مميزة في فوز الأهلي بلقبي دوري أبطال أفريقيا ولقب الدوري وكأس مصر والسوبر الأفريقي بجانب برونزية مونديال العالم للأندية، كما قدم الشناوي مستوي رائع مع منتخب مصر في مونديال العالم بروسيا 2018 وأخيرا كان ضمن أفضل لاعبي منافسات كرة القدم بإولمبياد طوكيو.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن محمد الشناوي هو قائد الفريق وحارس مرماه وهناك خصوصية في التعامل معه من قبل إدارة الكرة.

وأضاف: “مع تألق الشناوي اللافت للنظر من الطبيعي أن يكون إهتمام من أندية كثيرة للظفر بخدماته ولكن الحقيقة لم يصلنا أي شئ رسمي في الأيام الماضية”.

وأوضح: “الشناوي لن يرحل عن الأهلي ..هو يتفهم انه يقود مرحلة مهمة في تاريخ النادي الذي يبني فريق يكون قادراً على استمرار البقاء فوق منصات التتويج القارية والمحلية”.

وتابع: “ليس هناك عروض رسمية أو ودية لضم الشناوي ..ربما يكون هناك أحاديث مع الحارس نفسه ولكن لم يتحدث معنا أحد”.