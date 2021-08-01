تراند الفن: حمدي بدر يتعاون مع المطرب اللبناني آدم في “فنجان قهوة”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 08:15 مساءً - أدمن ‏11 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 5 زيارة

كتبت- منى الموجي: تستعد شركةcraft media ، للمنتج حمدي بدر، لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، للمطرب اللبناني آدم، وتحمل عنوان “فنجان قهوة”. الأغنية كتب كلماتها تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما ومن المقرر طرحها خلال أيام عبر كافة المنصات . الجدير بالذكر أن craft media تسعى لتنفيذ خطة وضعتها للعمل، وهي أن تطرح أغنية بمعدل كل شهر، لإنعاش سوق الغناء، وطرحت مؤخرًا أغنية وائل كفوري “كلنا مننجر”، وحققت نسبة استماع مرتفعة، وقدمت مع الفنانة مايا دياب أغنية “أحلى كلام”.



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