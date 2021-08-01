تراند الفن: ليبيا و الاتحاد الأوروبي يبحثان ملف الانتخابات ومستجدات فتح الطريق الساحلي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 08:15 مساءً - طرابلس – (أ ش أ):

بحث وزير الداخلية الليبي عميد خالد مازن، مع منسق ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا “راي زنيكة” والوفد المرافق له ملف الانتخابات ومستجدات فتح الطريق الساحلي.

واستعرض الوزير الليبي -خلال اللقاء اليوم الأحد حسبما أفادت (بوابة إفريقيا)- ملف الانتخابات وفض النزاعات والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق الخطة الإستراتجية الصادرة عن وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات، كما تم مناقشة مستجدات فتح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقة الشرقية والغربية والنتائج الإيجابية المترتبة عن هذا الإجراء، ودور الوزارة كونها الجهة المعنية بتنفيذ مخرجات لجنة 5+5.

وأكد وزير الداخلية الليبي أهمية ملف الانتخابات كونها مطلب شعبي والمخرج الوحيد لنبذ الفرقة بين أبناء الشعب الليبي، موضحا بأن وزارة الداخلية من أولى الوزارات التي بدأت في توحيد مكوناتها وفق ما تم في الاتفاق السياسي.

بدوره، أشاد نائب رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا بمجهودات وزارة الداخلية الليبية لفتح الطريق الساحلي عبر التعاون مع لجنة 5+5، وبتعاون الوزارة فيما يتعلق بالملف الإنمائي وتبادل الخبرات.