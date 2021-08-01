تراند الفن: باالمواعيد.. 6 منافسات لرياضيي مصر في الأولمبياد يوم الإثنين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 08:15 مساءً - القاهرة – مصراوي:
تخوض البعثة المصرية المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” عدد من المنافسات الهامة التي تقام بداية من فجر يوم الإثنين -بتوقيت القاهرة-.
وتعد أبرز أحداث منافسات مصر يوم الإثنين، مواجهة المصارعة إيناس خورشيد لمواجهة مع الألمانية أنا كارمن شيل، ومشاركة مصطفى الجمل في تصفيات رمي المطرقة.
ويرصد يلا كورة خلال السطور التالية، مواعيد منافسات رياضيي مصر على مدار يوم الإثنين.
الساعة 2:37ص: أسماء أحمد.. تصفيات سباق القوارب 200م (سيدات).
الساعة 3:30ص: مصطفى الجمل.. تصفيات رمي المطرقة (رجال) (المجموعة الثانية).
الساعة 4:30ص: أسامه السعيد.. تصفيات الرماية 50م بندقية (رجال).
الساعة 4:45ص: إيناس خورشيد ضد الألمانية أنا كارمن شيل.. دور الـ16 مصارعة حرة لوزن 68 كجم (سيدات).
الساعة 8:00ص: مهاب إسحاق.. تصفيات الغطس 3م منصة متحركة ( فردي رجال)
الساعة 12:30م: مصر (ليلى علي وهنا هيكل).. تصفيات السباحة التوقيعية (فرق سيدات).
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