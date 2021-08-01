نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 20 وحتي 60% تخفيضات شهر أغسطس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية وتحت شعار “خفضنا أقل سعر” من اكسترا السعودية، سيتم توفير خصومات iPhone إضافية على هواتف Apple لمدة 10 أيام وتنتهي في 7 أغسطس من الشهر المقبل، تتكيف إلى حد كبير مع قدرة جميع فئات المجتمع، خاصةً لأنها مريحة للعملاء، بالإضافة إلى الخصومات يمكن أيضًا سدادها بالتقسيط من خلال شركة تسهيل للتمويل، ويمكن أن تصل الأقساط إلى 36 شهرًا.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا من اليوم حتى 7 أغسطس هو أحد أفضل العروض التي يبحث عنها العديد من العملاء في صالة عرض إكسترا، نقدم لكم اليوم جميع الخصومات السعودية الإضافية على الأجهزة المنزلية والمنتجات الإلكترونية المختلفة (مثل الهواتف الذكية)، وشاشة تلفزيون، كثير من الناس يبحثون عن العديد من المنتجات الإلكترونية المختلفة في معرض إكسترا كل يوم.

خصومات اكسترا اليوم

تنزيلات اكسترا على الجوالات:

عروض اكسترا اليوم نوكيا 8.3، 128 جيجا، أزرق، خصم 37.21٪ بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 2069 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا لينوفو كيه 12، 4 جي، 64 جيجا، رمادي، خصم 35.76٪ بسعر 449 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي.

خصومات اكسترا لينوفو كيه 12، 4 جي، 64 جيجا، أزرق، خصم 35.76٪ بسعر 449 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي.

أبل أيفون 11 برو، 512 جيجا، رمادي، خصم 35٪ بسعر 4198 ريال سعودي بدلاً من 6459 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا اليوم