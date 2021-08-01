تراند الفن: الأولى في أفريقيا.. “الوزراء”: القاهرة تتقدم 96 مركزًا في مؤشر مدن الإبداع لـ2021

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن 40 دقيقة مضت أخبار مصر 10 زيارة
(مصراوي):
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك بعنوان “القاهرة تتقدم 96 مركزًا في مؤشر مدن الإبداع لعام 2021″؛ حيث جاءت القاهرة في المركز 208 في مؤشر مدن الإبداع عام 2021 من بين 500 مدينة حول العالم.
وقال المركز، إن الإسكندرية احتلت المركز 272 في المؤشر نفسه، في حين جاءت طوكيو عاصمة اليابان في صدارة الترتيب، يليها كلٌّ من بوسطن ونيويورك الأمريكيتين، طبقًا لمؤشر مدن الإبداع الصادر عن وكالة الابتكار توثينك ناو (2THINKNOW)، والذي أصبح أعلى مقياس لتصنيف المدن من حيث الابتكار في مختلف المجالات.
ويستند المؤشر في قياسه لإبداع المدن إلى 162 مؤشرًا فرعيًّا؛ وحسب المؤشر القاهرة الأولى في أفريقيا، والإسكندرية الثانية، وتليهما في المركز الثالث مدينة كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا.
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