تراند الفن: “البيوت كلها ولعت”.. حريق ورشة خشب في دار السلام (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتب – رمضان يونس وأحمد عادل:

نشب حريق هائل في ورشة أخشاب بمنطقة خير الله في دار السلام جنوب القاهرة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، اليوم الأحد، بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق في عزبة خير الله، فانتقلت قوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل الحريق على الفور.

ودفعت قوات الحماية المدينة، بنحو 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى أي حيز سكني.

وقال شاهد عيان في تصريحات لـ”مصراوي” إن الحريق مُندلع منذ 7 ساعات في ورشة أخشاب دون توقف “البيوت كلها ولعت”، ولا تزال قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة عليه حتى لحظة كتابة الخبر.