تراند الفن: “فورمولا-1”.. أوكون يحقق أول انتصار له وهاميلتون ينتزع صدارة الترتيب العام من فيرستابن

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 07:10 مساءً - بودابست – (د ب أ):

حقق الفرنسي استيبان أوكون سائق فريق ألباين أول انتصار له في سباقات سيارات فورمولا-1 وتوج الأحد، بسباق الجائزة الكبرى المجري ضمن منافسات بطولة العالم.

ونجح حامل لقب بطولة العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في انتزاع صدارة الترتيب العام لفئة السائقين من الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

واحتل الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق أستون مارتين المركز الثاني في السباق، وذلك بعد أن تعرض أغلب المنافسين لتصادم في المنعطف الأول بالسباق.

وأنهى هاميلتون السباق في المركز الثالث ، بينما احتل فيرستابن المركز العاشر وقد تعرضت سيارته لأضرار خلال السباق.

وصرح أوكون بعد فوزه بالسباق “يا لها من لحظة. إنه شعور جيد للغاية. إنه إحساس رائع، ماذا يمكنني أن أقول؟”.

وللسباق الثاني على التوالي، أصيب فيرستابن في وقت مبكر بسبب اصطدامه بسيارة مرسيدس.

وأخطأ فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس في المنعطف الأول وفقد السيطرة على سيارته واصطدم بالجزء الخلفي لسيارة لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، وتسبب ذلك في دفعه نحو سيارة فيرستابن والاصطدام به، في حين واصلت سيارة بوتاس السير إلى الأمام وقامت بضرب سيارة ريد بول الثانية الخاصة بالسائق سيرخيو بيريز.

تم استبعاد بوتاس إلى جانب نوريس وبيريز، وتشارل لوكلير، سائق فيراري، ولانس سترول من أستون مارتن ، لكن فيرستابن كان قادرا على الاستمرار في السباق، حيث تم رفع العلم الأحمر والبدء من جديد.

وشهد سباق جائزة بريطانيا الكبرى، اصطدام بين هاميلتون، بطل العالم في فئة السائقين 7 مرات، وفيرستابن في اللفة الأولى، مما تسبب في إنهاء السباق للسائق الهولندي، فيما فاز نظيره البريطاني بالسباق.

في المقابل، جاء كارلوس ساينز في المركز الرابع، ليساعد فريقه فيراري لكسب نقاط ثمينة، فيما احتل فيرناندو ألونسو، سائق فريق ألباين، المركز الخامس.

وتواجد بيير جاسلي، سائق هوندا، في المركز السادس، يليه زميله يوكي تسونودا في المركز السابع، ثم نيكولاس لطيفي وجورج روسل، سائقا وليامز، في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

من جانبه، قال هاميلتون، الذي أطلقت عليه صيحات الاستهجان مرة أخرى من قبل بعض الجماهير، عقب السباق “لقد كان سباقا صعبا ولم يتبق لي شيئا في النهاية. بالنظر إلى الطريقة التي سارت بها الأمور بشكل عام ، يجب أن نكون سعداء بالحصول على المركز الثالث هنا”.

في المقابل، كانت هذه هي المرة الثانية التي يحصل خلالها فيتيل على المركز الثاني هذا الموسم، بعد سباق جائزة أذربيجان الكبرى، حيث حاول بطل العالم سابقا 4 مرات مطاردة أوكون، للفوز بأول سباق منذ سنغافوة في أيلول/سبتمبر 2019، ولكن دون جدوى.

وقال السائق الألماني عبر الراديو “لقد حاولت، جربت السباق بأكمله. المتابعة صعبة للغاية”.

يذكر أن سباق بودابست كان الأخير قبل استراحة منتصف الموسم، والتي تستمر لمدة أربعة أسابيع. سائق مرسيدس في انتزاع صدارة الترتيب العام لفئة السائقين من الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

واحتل الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق أستون مارتين المركز الثاني في السباق، وذلك بعد أن تعرض أغلب المنافسين لتصادم في المنعطف الأول بالسباق.

وأنهى هاميلتون السباق في المركز الثالث، بينما احتل فيرستابن المركز العاشر وقد تعرضت سيارته لأضرار خلال السباق.