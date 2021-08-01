تراند الفن: الأب قاطع أولاده فهل يجوز للأخ أن يكون وليّاً لأخته؟.. رد ونصيحة من أمين الفتوى

كتب- محمد قادوس:

هل يجوز للأخ أن يكون وليا لأخته لأن الأب مقاطع ولاده ومش بيصرف عليهم؟.. سؤال تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال في إجابته إن الولاية لا تسقط عن الوالد والشخص الذي يسقط هذه الولاية هو القاضي.

وأما عن زواج هذه البنت، فأشار عثمان، في لقائه ببرنامج” الدنيا بخير” المذاع عبر فضائية” الحياة” أنه أحيانا هناك بعض أولياء الأمور عندما يطلق زوجته بينتقم من زوجته في صورة أبنائه.

وأضاف أمين الفتوى أنه طالما البنت بلغت ويوجد من يقوم بمسألة الزواج، فعلى الولد ان يقوم بتزويج أخته، ولكن هذا يكون بعد عرض الأمر على الأب.