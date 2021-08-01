تراند الفن: إحالة دعوى أحمد موسى ضد أيمن ندا لمحكمة أخرى لعدم الاختصاص

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏17 دقيقة مضت حوادث وقضايا 11 زيارة

كتب- صابر المحلاوي: قررت محكمة جنح الهرم إحالة الدعوى المقامة من الإعلامي أحمد موسى، ضد الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، يتهمه فيها بسبه وقذفه والتنمر، إلى محكمة أخرى لعدم الاختصاص. وكان أقام المحامي عمر الأصمعي جنحة مباشرة ضد الأستاذ الجامعي اتهمه فيها بارتكاب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، عبر منشورات استهدف فيها الإعلامي أحمد موسى، وحملت المنشورات التحريض والتنمر والسب والقذف.

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