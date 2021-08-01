تراند الفن: موعد حفل أنغام على مسرح المنارة في التجمع الخامس

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: تستعد المطربة أنغام لإحياء حفلا غنائيا يوم 27 أغسطس الجاري على مسرح المنارة بالتجمع الخامس. ونشرت أنغام بوستر الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، وعلقت: “حفلة أنغام على مسرح المنارة في حفلات صيف 2021، يوم الجمعة 27 أغسطس”. ومن ناحية أخرى أحيت أنغام، مؤخرًا، حفلا غنائيًا في موسم صيف جدة بالمملكة العربية السعودية. يذكر أن أخر أعمال أنغام أغنية “برضه بتوحشني” مع النجم اللبناني وائل كفوري، كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، تنفيذ وقيادة الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، مكس وماستر أمير محروس، إنتاج شركة روزام.

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