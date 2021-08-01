تراند الفن: هل الأوامر الإلهية في الكتاب والسنة تخضع للتأويل؟.. علي جمعة يجيب

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن 20 دقيقة مضت الدين والحياة 11 زيارة
كتبت – آمال سامي:
سئل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في إحدى حلقات برنامجه “والله أعلم” المذاع على قناة سي بي سي الفضائية، حول فكرة تاويل وتفسير الأوامر الإلهية سواء في القرآن أو السنة، فهل تخضع الأوامر في القرآن والسنة للتأويل؟ فيمكن ان يختلف تفسيرها فيختلف بذلك حكمها مثل قوله: “وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ”.
يقول الدكتور علي جمعة إن هذا تفسير فالخيط الأبيض والأسود هو الفجر، إذ علمنا النبي أن الفجر منه فجر مستطيل وفجر مستطير، يقول جمعة “فظن أحدهم أن الخيط هو الخيط بتاع بكرة الخيط”، فتم تفسيره له بأن الخيط الابيض يطلق على أول شعاع من الفجر، أما الخيط الأسود فهي الظلمة التي تطلق على آخر شعاع من الفجر، فالخيط الابيض من الخيط الأسود هو أمر فلكي.
والفجر المستطير بالراء أي: المنتشر الشائع، أما المستطيل، أي ممتد من المشرق للمغرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.