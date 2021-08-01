تراند الفن: أذربيجان: تسجيل 671 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏36 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

باكو – (أ ش أ): أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان تسجيل 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 344 ألفا و520 مصابا. وأوضحت السلطات الصحية – وفقا لوكالة أنباء (تريند) الأذرية اليوم الأحد – أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و27 حالة عقب تسجيل 4 وفيات جديدة أمس، مضيفا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليا 333 ألفا و128 شخصا عقب تسجيل 202 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. يشار إلى أن أذربيجان كانت قد أجرت أمس 9 آلاف و400 اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي لأكثر من 3 ملايين اختبار منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.

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