تراند الفن: إطلالات اليوم: فيفي عبده تخطف الأنظار… ورانيا يوسف جذابة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية “إنستجرام” أو “فيسبوك”.

لذا يوفر لكم “مصراوي”، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_فيفي عبده:

طلت الفنانة فيفي عبده بفستان باللون الموف، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

_ليلى أحمد زاهر:

ارتدت الفنانة ليلى أحمد زاهر فستانا طويلا متعدد الألوان، مزود بأكمام واسعة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_رانيا يوسف:

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان باللون الأوف وايت، كت بدون أكمام، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون البينك، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_عبير صبري:

ارتدت الفنانة عبير صبري توب كت باللون الأبيض بقصة الكب مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

_رضوى الشربيني:

كما تألقت الإعلامية رضوى الشربيني ببلوزة باللون الفاتح مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.