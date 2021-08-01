تراند الفن: محافظ القاهرة يقرر خفض تنسيق الثانوي العام لـ230 درجة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏25 دقيقة مضت أخبار مصر 12 زيارة

كتب- محمد نصار: قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2021/2022 من 235 درجة إلى 230 درجة، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور. وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم انه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

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