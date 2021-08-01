تراند الفن: بسبب الثأر.. عشيرة تشتبك مع حزب الله بالأسلحة الثقيلة في لبنان (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 07:10 مساءً - وكالات
وقعت اشتباكات في منطقة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، استخدم خلالها قذائف “أر بي جي”، مما سبب حالة توتر وهلع بين السكان، وذلك تزامنا مع مرور موكب تشييع علي شبلي الذي قتل بالأمس، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وحذر الجيش اللبناني في تغريدة عبر “تويتر” من استمرار الاشتباكات والتوترات بالمنطقة، قائلا: “”وحدات الجيش المنتشرة في خلدة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات في خلدة وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر”.
واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات إضافية إلى المنطقة، لاسيما بعد وقوع قتلى وجرحى. وتواصل سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفيات.
وذكرت وسائل إعلام محلية في لبنان، أن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين عناصر لحركة حزب الله وعشائر عربية جنوبي بيروت العاصمة، بسبب جريمة ثأر.
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