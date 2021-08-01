تراند الفن: “3 شكاوى ضد الأهلي”.. 6 قرارات بعد اجتماع لجنة إدارة الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتب- رامي بشاي

أصدر نادي الزمالك، عدة قرارات على خلفية الاجتماع الذي عقدته لجنة إدارة النادي الأبيض، وجاء على رأسها تقديم شكوى لاتحاد الكرة ضد مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وكان نادي الزمالك أصدر بيانًا رسميًا، بعد الاجتماع الطارئ الذي أقامته اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، وأعلن أنه سيواصل الدفاع عن حقوق أبناء النادي، ويرفض الانزلاق للغة الصغار، معتبرًا أن البعض غره حسن الخلق.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعها الطارئ، اتخاذ 6 قرارات جاءت كالتالي:

1- تقديم شكوى إلى السيد المستشار النائب العام بشأن واقعة التجمهر على كوبري الجلاء، وما صاحبها من إساءة لنادي الزمالك والكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا.

2- تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة بشأن واقعة التجاوز الحادث من مدير الكرة في النادي الأهلي.

3- تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير أحد البرامج ومقدم البرنامج بشأن الإساءة لنادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم.

4- تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد موقع قناة النادي الأهلي والمواقع الإلكترونية التابعة له عما صدر منها من تجاوزات بحق نادي الزمالك.

5- تكليف المنظومة الإعلامية بتشكيل لجنة دائمة لتوثيق ورصد أي تجاوزات بحق نادي الزمالك، ومنتسبيه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على كافة الأصعدة.

6- تكليف الإدارة القانونية بالتنسيق مع المنظومة الإعلامية بتقديم كل سبل الدعم القانوني للإعلاميين الداعمين للنادي.