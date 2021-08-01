تراند الفن: محافظة القاهرة: دعم المنطقة الجنوبية بـ129 حاوية قمامة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 07:10 مساءً - (أ ش أ):

قالت جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم الاتفاق مع اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة على دعم المنطقة الجنوبية خلال الفترة المقبلة بعدد ما يقارب 129 حاوية متنوعة (قلاب) بزيادة تقارب 40% من العدد الحالي، وزيادة في المعدات الثقيلة والعمال.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته نائب المحافظ بحضور اللواء ايهاب الشرشابي ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديري الإدارت المعنية والتنفيذية لبحث ومناقشة أفضل السبل والمعايير لاستخدام أفضل الأساليب للارتقاء بمنظومة النظافة.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة رفع أي مخلفات أولًا بأول بالنسبة لحي السيدة زينب وخاصة المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون مع التوجيه بدراسة مقترح استغلال قطعة الأرض الواقعة بسوق التونسي القديم لتصبح مجمع لإلقاء الرتش والمخلفات حيث ستخدم أحياء الخليفة والسيدة زينب ومصر القديمة على أن تتولى هيئة النظافة إنشاء سور يحيط بالموقع.

كما وجهت عبدالمنعم باستمرار توجيه إنذارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال متعهدي النظافة بمنطقة الزلزال بحي المقطم نظرًا لتردي مستوى النظافة وضرورة توفير مكنسة تعمل على مدار ثلاث ايام اسبوعيا بنطاق المقطم و الزام المتعهدين بحي البساتين بتوفير السيارات الخاصة بالجمع السكنى لصالح الحى طبقا لما تم التعاقد عليه وكذلك البدء بتنفيذ حملة مكبرة بزهراء المعادى وتوفير حاويتين لدعم حملات النظافة بحى طرة.

وفيما يخص حى مصر القديمة ، وجهت عبدالمنعم بضرورة توفير سيارة مياه بشكل يومى لرى المزروعات بنطاق الحى مع مراعاة تكثيف المزروعات والمساحة الخضراء إلى جانب توفير حاوية مستديمة بميدان ابو جاموس، ومتابعة اعمال التجريد ورفع المخلفات اولا بأول بالاضافة الى تنفيذ أعمال رفع كفاءة للمنطقة المحيطة بكوبرى المانسترلى وشارع كورنيش النيل وميدان القيروان وشارع عبد العزيز أل سعود بمنطقة المنيل.