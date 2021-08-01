تراند الفن: الكنيسة القبطية تنعى شهداء الوطن بسيناء.. وتؤكد: تضحيتهم الغالية لن تذهب سدى

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 06:09 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت أخبار مصر 11 زيارة
كتب- مينا غالي:
نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ببالغ الحزن- شهداء الوطن الذين سقطوا خلال أداء واجبهم في تطهير أراضي الوطن من البؤر الإرهابية بسيناء الحبيبة، للحفاظ على أمن وسلامة كل المصريين.
وأكدت الكنيسة في بيان لها: نثق بأن تضحيتهم الغالية ودماءهم النفيسة لن تذهب سدى، فمثل هذه التضحية والجهود التي تقوم بها القوات المسلحة كافة هي ما يبقي مصر آمنة مستقرة، ويضمن لها تحقيق التقدم والرخاء.
واختتمت الكنيسة بيانها قائلة: نصلي أن يشمل الرب أرواح الشهداء بالرحمة والراحة، وأن يعزي قلوب ذويهم وأحبائهم، ويمنح شفاءً للمصابين، وسلامًا وأمنًا لمصرنا الحبيبة قيادة وشعبًا.
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