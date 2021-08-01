تراند الفن: “حماة الوطن” يعقد اجتماعًا تحضيريًّا استعدادًا لانتخابات المحليات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتب- مصراوي:

عقدت هيئة مكتب أمانة المجالس النيابية وأمانة التدريب والتثقيف بالحزب، اليوم الأحد، اجتماعًا تحضيريًّا برئاسة الفريق أسامة الجندي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والنائب محمود القط أمين التدريب والتثقيف، واللواء أحمد عبد الرحيم أمين المجالس النيابية؛ لتجهيز خطة كوادر الحزب لانتخابات المحليات القادمة.

وأكد الجندي أهمية المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصلاحيات الموسعة التي منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس في ما يتعلق بمشاركتها في إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات أو الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها.

وقال الجندي إن المجالس المحلية تمثل برلمانات مصغرة في محافظات مصر، بالإضافة إلى أنها ستكون عنصرًا مهمًّا ومساعدًا لمجلس النواب ومجلس الشيوخ في المحافظات.

وأكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ وأمين التدريب والتثقيف، أن الأيام القادمة ستشهد دورات تدريبية وتأهيلية لكوادر الحزب؛ لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، والعمل الجماهيري، وتضم تلك الدورات قواعد الترشح والشروط، والمعايير الواجب توافرها في العضو للتسجيل ضمن المرشحين في انتخابات المحليات.

وأضاف اللواء أحمد عبد الرحيم أمين المجالس النيابة بالحزب، أن الانتخابات المحلية خطوة مهمة في تفعيل دور الشباب في كل أنحاء الجمهورية، ومنحهم الفرصة والعمل من أجل حماية الدولة المصرية.

ولفت عبد الرحيم إلى أن وجود المجالس المحلية أصبح ضرورة مهمة لصالح الدولة المصرية ومساعدة المواطن المصري في حل مشكلاته في القرى والمراكز والمدن والمحافظات.