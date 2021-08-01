تراند الفن: أبرزها “يمن” و”جمل”.. الداخلية تطرح 10 لوحات مميزة جديدة للبيع بالمزاد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتب – أيمن صبري:

تواصل وزارة الداخلية، طرح لوحات السيارات الأكثر تميزًا للبيع بنظام المزاد العلني الإلكتروني، عبر موقع “لوحتك دوت كوم” الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور.

وفي المزاد المقام حاليًا والذي يستمر حتى مساء يوم الرابع من أغسطس الجاري، تقدم الداخلية 10 لوحات للبيع، ومن المقرر أن يغلق باب التزايد على 5 منها مساء الثالث من أغسطس، على أن يستمر التزايد على اللوحات الأخرى حتى الرابع من نفس الشهر.

ووصل سعر لوحة: “ف أ م 5555” المطروحة بالمزاد الحالي، ويتنافس على شرائها متزايد واحد إلى 75 ألف جنيه، بينما لوحة: “جـ م ل 222” وصلت إلى 125 ألف جنيه، ويزايد عليها شخص واحد.

اللوحة الثالثة هي “أ م ق 8888″، ويتزايد لشرائها شخص واحد، ووصل سعرها حتى الآن 75 ألف جنيه، فيم اللوحة الرابعة والمكونة من أرقام وحروف “و ن أ 111” ويتزايد للحصول عليها شخص واحد، بلغ سعرها 85 ألف جنيه.

أما اللوحة الخامسة في مزاد الداخلية هي “يـ مـ ن 4444″، ويتزايد للحصول عليها شخص واحد، وبلغ سعرها حتى الآن 75 ألف جنيه، فيما وصل سعر اللوحة السادسة وهي “أ ب و 777” إلى 125 ألف جنيه.

ووصل سعر اللوحة السابعة بمزاد الداخلية الحالي وهي “أ م و 1111” إلى 75 ألف جنيه، فيم بلغ سعر اللوحة الثامنة، والتي تتكون من أرقام وحروف “ب س 1111” إلى 100 ألف جنيه.

اللوحة التاسعة الأبرز بالمزاد تتكون من أرقام وحروف “د هـ هـ 5555″، وبلغ سعرها 95 ألف جنيه، أما اللوحة العاشرة والأخيرة هي “عـ ب س 9999″، ووصل سعرها 75 ألف جنيه، ويتنافس لشرائها شخص واحد.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن تجاوز إجمالي مبيعات اللوحات منذ البدء في خدمة المزاد الإلكتروني منتصف عام 2017 وحتى الآن حاجز الـ300 مليون جنيه، ويذهب ريعها جميعًا لدعم صندوق تحيا مصر.