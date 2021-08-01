تراند الفن: أشد فتكًا وأوسع انتشارًا.. برلمانية تحذر من موجة “كورونا” الرابعة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتب- مصراوي:

حذرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، المواطنين من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، التي تعتبر الأشد فتكًا والأوسع انتشارًا والأغرب في الأعراض من الموجات الثلاث السابقة.

وأشارت عطوة إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الإهمال الخاص بالمواطنين من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتعارف عليها من ارتداء الكمامات واستخدام المواد الكحولية، وغيرها من الإجراءات.

وقالت النائبة، خلال بيان لها اليوم الأحد، إن انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا يسهم في وضع أعباء إضافية على الأطقم والكوادر الطبية التي تستقبل المرضى بعد تدهور حالاتهم، ما يُزيد من أعداد الوفيات، ليس فقط ذلك وإنما تمثل أعباء على الدولة المصرية والاقتصاد أيضًا، مطالبةً جميع المواطنين باتخاذ أقصى الاحتياطات والإجراءات الاحترازية؛ للنجاة من هذه الموجة القاسية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة تطبيق الحكومة الإجراءات الاحترازية على المواطنين وفرض عقوبات صارمة؛ لكي تنتصر الدولة المصرية على هذا الفيروس اللعين، خصوصًا أن الوضع داخل المستشفيات في حالة انتشار الموجة الرابعة سيكون كارثيًّا؛ خصوصًا أن الحالة الصحية للأطباء لم تستحمل ذلك، نظرًا للمجهودات التي بذلت خلال الفترة الماضية.