تراند الفن: 11 نصيحة تساعدك على فقدان الوزن فى فصل الصيف

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتبت- أسماء مرسي

بمجرد حلول فصل الصيف، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى بعض الحيل التي تساعدهم على إنقاص الوزن، والحصول على جسم رشيق ومثالي،

وهناك بعض النصائح والحيل التي يمكنك اتباعها، لإنقاص وزنك في الأجواء الحارة، ونستعرضها لكم وفق ما جاء في موقع “eatthis”.

– تناول المزيد من المياه:

نظرًا لأن درجات الحرارة الأكثر دفئًا في أشهر الصيف تزيد من احتمالية التعرق، فمن المهم تناول المياه، لا تساعد فقط على ترطيب الجسم، بل تشعرك بالشبع، بالإضافة إلى الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك، ما قد يعزز من إنقاص الوزن.

– الحصول على قسط كاف من النوم:

قد يجعل الطقس الصيفي من الصعب الحصول على نوم جيد ليلاً، لكن هذا لا يعني أنه لا يجب عليك بذل كل ما في وسعك لضمان حصولك على ما يقرب من 8 ساعات من النوم ليلاً، حيث أظهرت الأبحاث أن الأشخاص اللذين ينامون جيدا، لديهم فرصة أكبر للتخلص من دهون البطن، مقارنة بالأشخاص الذين لم يحصلوا على 7-8 ساعات من النوم الموصى بها في الليلة، كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن.

-التعرق كثيرا:

يعتبر من الطرق الضرورية التي يمكن أن تزيد من طاقتك، وتعزز عملية الأيض، ما قد يؤدي إلى تسريع عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك.

– إضافة عصير الليمون إلى المياه:

لجعل كوبًا من الماء أكثر فائدة لجسمك، يوصي بإضافة بعض عصير الليمون إليه، حيث يمكن أن تساعد ثمار الحمضيات في تعزيز فقدان الوزن، إذ تحتوي ثمرة واحدة من الليمون على فيتامين ج، وهو عنصر غذائي لديه القدرة على تقليل مستويات هرمون الإجهاد المسمى الكورتيزول الذي يتسبب في الشعور بالجوع وتخزين الدهون، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الليمون أيضًا على مادة البوليفينول، التي قد تمنع تراكم الدهون وزيادة الوزن.

– التعرض لأشعة الشمس في الصباح:

أظهرت العديد من الدراسات أن التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 8 صباحًا والظهيرة، مرتبط بحرق الدهون المرتفع وانخفاض مؤشر كتلة الجسم بشكل ملحوظ.

– تجنب الضوء الاصطناعي:

في حين أن أشعة الشمس في الصباح مفيدة للجسم ولإنقاص الوزن، فإن الضوء الاصطناعي من الهاتف ليس كذلك، وفي دراسة نشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences ، وجد الباحثون أن التعرض للضوء الاصطناعي، يؤدي إلى زيادة الوزن بغض النظر عن ما تأكله، نظرًا لأن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إحداث فوضى في جسمك، لأنه يلقي الضوء على أنماط نومك، لذا قم بإيقاف الهاتف قبل ساعة على الأقل من النوم.

– تناول الشاي الأخضر:

يساعد الشاي الأخضر على فقدان الوزن بشكل كبير، وذلك بسبب احتوائه على مادة الكاتيكين، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تعيق تخزين دهون البطن وتسهل فقدان الوزن بسرعة .

– استهلاك جريب فروت قبل الوجبات:

وفقًا لدراسة في مجلة Metabolism ، فإن تناول نصف ثمرة من جريب فروت قبل الوجبات، قد يساعد في تقليل الدهون وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

– السباحة:

تعد السباحة طريقة رائعة لحرق بعض السعرات الحرارية وتعزيز إنقاص الوزن، ووفقًا لتقرير نشر في المجلة البريطانية للطب الرياضي ، تقلل السباحة من خطر الموت المبكر بنسبة 28٪ ، وتقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 41٪,

– الضحك بصوت عال:

عادةً ما يكون الصيف هو الوقت الذي يشعر فيه الناس بمزيد من الاسترخاء والراحة ، وبينما يمكن أن يساعدك تقليل التوتر على إنقاص الوزن، بالإضافة إلى أن وجود الضحك لا يقل أهمية، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2007 ونشرت في المجلة الدولية للبدانة ، فإن الضحك يمكن أن يزيد من حرق المزيد من السعرات الحرارية، ومعدل ضربات القلب بنسبة تصل إلى 20 %.

– الطهي بزيت جوز الهند:

وجدت دراسة نشرت في مجلة Lipids, أن تناول زيت جوز الهند يقلل من السمنة في منطقة البطن، حيث تناول نصف المشاركين في الدراسة ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند يوميًا، والنصف الآخر زيت فول الصويا، فقط أولئك في مجموعة زيت جوز الهند شهدوا تقلص محيط الخصر لديهم بشكل ملحوظ.