تراند الفن: هل يمكن أن يخفف فيتامين «د» من آلام المفاصل.. إليك الإجابة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 1 أغسطس 2021 06:09 مساءً - فيتامين د عنصر غذائي ضروري لصحة العظام، وتظهر العديد من الدراسات أن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) يمكن أن تسبب آلامًا متزايدة في المفاصل والعضلات ، بما في ذلك آلام التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، والتي تحدث غالبًا في الركبتين والساقين والوركين.

نستعرض في التقرير التالي العلاقة بين فيتامين (د) وآلام المفاصل. وكيف يمكن الحصول على فيتامين (د) بطريقة طبيعية من خلال ما نتناوله من طعام ، وفقًا لـ “Medical news today”.

لماذا يحتاج الجسم لفيتامين د؟

يمكن للجسم أن يصنع فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس، فيتامين د من العناصر الغذائية التي تساعد على تنظيم كمية الكالسيوم في الجسم، هذا الفيتامين ضروري لصحة العظام.

يؤدي نقص فيتامين د إلى تليين العظام وضعفها، وهذا ما يسمى لين العظام عند البالغين والكساح عند الأطفال، يمكن أن يساعد فيتامين د أيضًا في الوقاية من هشاشة العظام وهي حالة أخرى تضعف العظام.

بالإضافة إلى ذلك، فيتامين قد يؤثر على جهاز المناعة، ويمكن أن يساعد في مثل المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، مرض السكري من النوع الأول، ومرض التصلب المتعدد.

تختلف أعراض نقص فيتامين د من شخص لآخر، تشمل أبرز الأعراض ما يلي:

– إعياء.

– ألم المفاصل.

– آلام العضلات وضعفها.

– آلام العظام.

– مشاكل في الجهاز التنفسي.

– مخاوف عصبية بما في ذلك التنميل.

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